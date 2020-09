FCB wieder zurück aus der Kurzpause

Die Triple-Sieger des FC Bayern müssen nach ihrem Kurzurlaub heute wieder zurück ins Training. Zu Beginn stehen Corona-Tests und Cyber-Training im Home-Office an. Wenn die Tests negativ sind, geht es am Freitag erstmals wieder gemeinsam auf den Trainingsplatz. Das erste Spiel ist dann der Saisonauftakt der Fußball Bundesliga am 18. September gegen Schalke 04.

Am 24. September steht in Istanbul der europäische Supercup an. Die Münchner spielen dann gegen den FC Sevilla – und zwar vor Zuschauern. Die UEFA hat bekanntgegeben, dass beiden Teams dafür jeweils 3.000 Tickets zustehen. Diese können bis zum Mittwoch um 18 Uhr online über die Internetseite des Verbandes beantragt werden. Die Karten kosten zwischen 30 und 120 Euro.