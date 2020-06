FCB will ins DFB-Pokalfinale

Die Fußballer des FC Bayern kämpfen heute um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der Titelverteidiger erwartet um 20:45 Uhr zuhause Eintracht Frankfurt – live in der ARD. Die Münchner sind seit der Corona-Unterbrechung in absoluter Bestform. In der Bundesliga gewann der FCB das Duell gegen Frankfurt vor gut zweieinhalb Wochen mit 5:2. Außerdem wollen die Bayern Revanche für das verlorene DFB-Pokalfinale 2018. Auf den Sieger wartet im Finale Bayer Leverkusen. Die Werkself hat bereits gestern ihr Halbfinale gegen den Regionalligisten Saarbrücken gewonnen.