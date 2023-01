FDP im Landkreis Freising startet Busumfrage

Dutzende Kinder warten an der Bushaltestelle, aber der Bus kommt nicht. Das ist hier im Landkreis leider schon häufiger vorgekommen. Auch sonst häufen sich Probleme mit den Bussen. Die FDP im Kreistag will jetzt das Nahverkehrsangebot im Landkreis verbessern. Dazu hat sie jetzt die erste Busumfrage für den Landkreis gestartet. Hier kann jeder mitmachen und Verbesserungsvorschläge anbringen. In ein paar Monaten werden die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht, dann gehts an die Umsetzung. Mitmachen könnt ihr hier.