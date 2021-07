Ferienprogramm Emmering: Mitmach-Zirkus für Kinder

Übermorgen starten schon die Sommerferien. Und nach den Lockdowns ist bei vielen Eltern das Urlaubskonto schon aufgebraucht. Daher werden Ferienprogramme dieses Jahr so wichtig wie noch nie. Und in vielen Gemeinden sind noch Plätze bei den verschiedenen Angeboten frei. Hier in Emmering gibt es zum Beispiel zum Ende der Ferien noch einen großen Mitmachzirkus. Da kann jedes Kind ab 06 Jahren Luftakrobatik, Drahtseillaufen, Jonglieren oder auch die Clownerie erlernen. Alle Infos zur Anmeldung gibt’s hier.