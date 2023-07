Ferienprogramme in Oberbayern

Für Kinder, die sich in den Ferien langweilen, gibt es in Oberbayern so einiges an Angeboten, Abenteuern und Abwechslung. Bei so vielen Programmen und Möglichkeiten kann man schon mal den Kopf verlieren. Und gibt es überhaupt noch freie Plätze? Damit eure Kids einen unvergesslichen Sommer erleben, findet ihr hier eine kleine Übersicht:

Ebersberg:

Im “Ebersberger Ferienspaß” erwartet die Kinder ein buntes Programm aus vielen verschiedenen Tätigkeiten und Abenteuern: Sie können eine Ritterburg bauen und in das Mittelalter eintauchen, sie können sich ihren eigenen Rucksack nähen oder sie können das Bogenschießen lernen. Und das ist noch lange nicht alles, was der “Ebersberger Ferienspaß e.V.” in seinem Programm anbietet: Mehr Infos über Programm und Anmeldung findet ihr hier!

Landsberg am Lech:

Die Landsberger haben mehrere Hilfreiche Kurse im Angebot, für die ihr eure Kleinen ganz einfach online anmelden könnt: Sie können zum Beispiel Schach oder Kochen lernen, als Lechpiraten Flöße bauen oder Einrad fahren. Die Landsberger Pfadfinder machen auch einige Ausflüge, unter anderem in den Tierpark Hellabrunn oder das Steiff Teddymuseum. Eine ganze Liste der einzelnen Kurse, welche Plätze noch frei sind und wie ihr eure Kids anmelden könnt, findet ihr hier!

Fürstenfeldbruck:

Auch die Brucker Kindern können so einiges an Abenteuern erleben: Sie können mit dem Kart auf der Piste herumkurven, Naturprodukte selber machen und sogar ein Überlebenstraining im Wald absolvieren! Das ganze Angebot und vieles mehr könnt ihr hier nachlesen.

Dachau:

Wenn ihr aus der Stadt oder dem Landkreis Dachau kommt, dann bereitet schonmal Wasserflaschen und Pflaster vor: Im Dachauer Sommerferienprogramm dreht sich alles um Sport, Sport, Sport:

Egal ob Klassiker wie Fußball, exotisches wie Beachvolleyball oder cooles wie ein Skate-Kurs, da ist für jeden das Richtige dabei! Aufgeschlagene Knie, Durst und natürlich ganz viel Spaß inklusive! Das volle Programm gibt’s hier!

Freising:

Die Freisinger haben sich dieses Jahr ein besonders buntes Programm ausgedacht: Eure Kids können auf Pferden reiten, Angeln lernen, Cart fahren, Jonglieren lernen, Klettern, Theater spielen, verschiedene Tanzkurse besuchen, die Feuerwehr besuchen und und und… Sollte das interessant klingen, findet ihr hier noch mehr über das Freisinger Ferienprogramm!