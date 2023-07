Festnahme 1,5 Jahre nach Brand in Markt Schwaben

Auch eineinhalb Jahre nach dem Brand ist das Wohn- und Geschäftshaus in Markt Schwaben weiterhin eine Ruine. Jetzt gibt es in dem Fall aber eine überraschende Wendung. Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Das berichtet das Ebersberger Tagblatt. Der 34-jährige Iraner soll das Feuer im Januar 2022 vorsätzlich gelegt haben. Beteiligt war wohl auch der Inhaber eines türkischen Supermarktes in dem Gebäude. Der ist aber noch auf freiem Fuß. Derweil zieht sich der Wiederaufbau des Gebäudes durch stark gestiegene Baukosten hin.