Festnahme im Mordfall von Berg am Starnberger See

Erfolg für die Ermittler im Mordfall von Berg am Starnberger See. Die Behörden in Ungarn haben nun den Lebensgefährten der 25-jährigen Prostituierten Luca V. festgenommen. Er soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Ermittler vermuten, dass er die junge Frau letztes Jahr im November oder Dezember in München getötet und die Leiche anschließend nach Berg gebracht hat. Dort wurde sie Mitte Januar von Spaziergängern gefunden.

Trotz dieses Erfolges bittet die Polizei weiter um Zeugenhinweise: