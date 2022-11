Festnahme nach Bluttat in Neuperlach

In einem Park in Neuperlach, München wurde ein 25-Jähriger tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Sechs Personen haben sich am Samstag zum Tischtennis spielen getroffen und dabei ein paar Bier getrunken. Dann ist es zum Streit gekommen und der Täter hat mehrmals auf das Opfer eingestochen. Ein Dritter , der schlichten wollte, ist ebenfalls mit dem Messer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen. Gefunden hat den 25-Jährigen ein unbeteiligter Passant, kein Mitglied der Gruppe.