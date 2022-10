Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck hat die Kriminalpolizei einen 26-Jährigen festgenommen. Der junge Mann soll das Feuer am frühen Samstagmorgen absichtlich gelegt haben. Der 26-jährige Bulgare sitzt jetzt in Untersuchungshaft, die Kripo ermittelt.