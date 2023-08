Feuer an Lok: Bahnstrecke München – Salzburg gesperrt

Chaotische Szenen am Abend am Bahnhof von Traunstein. Dort sind Hunderte Reisende gestrandet. Ein Brand an einer Reparaturlok hat die Bahnstrecke München – Salzburg komplett lahmgelegt. Weil sehr viel Diesel ausgelaufen ist, muss jetzt die Erde ausgebaggert werden. Deshalb bleibt die Strecke zwischen Übersee und Traunstein wohl zwei Tage lang gesperrt. Fahrgäste sollen großräumig ausweichen.

Und auch im Werdenfelsnetz im südlichen Oberbayern brauchen Fahrgäste heute mehr Geduld. Südlich von Tutzing im Landkreis Starnberg sind in der Nacht jeweils Züge gegen umgestürzte Baum gekracht. Die Strecken Richtung Weilheim und Penzberg sind deshalb aktuell gesperrt. Verletzt wurde niemand.