Der Brand einer Werkshalle in Buchloe hat nach ersten Schätzungen einen Schaden in Höhe von 100.000 Euro angerichtet. Das Feuer brach gestern am späten Abend aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr hatte aber ordentlich zu kämpfen, da „orkanartiger“ Wind die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.