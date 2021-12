Feuertaufe für die Freisinger Westtangente

Anwohner und Autofahrer hier in Freising freuen sich schon: Bald ist es so weit und die neue Westtangente wird eingeweiht. Die Blechlawine durch die Innenstadt soll damit ein Ende haben. Damit aber die neue Straße in Betrieb gehen kann, muss der neue Tunnel unter dem Stadtteil Vötting abgenommen werden. Und dazu wird heute ein sogenannter Rauchversuch durchgeführt. Vor allem am Südportal kann da auch ordentlich Rauch aus dem Tunnel kommen. Aber kein Grund zur Beunruhigung: Die Feuerwehr ist natürlich informiert und begleitet die Aktion.