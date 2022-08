Feuerteufel im Landkreis Fürstenfeldbruck

Ist in Puchheim ein Feuerteufel unterwegs? Mehrere Brände hat er wohl schon verursacht, jetzt werden sie immer mehr und auch größer. Gleich zwei Brände musste die Feuerwehr am Wochenende in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck löschen. Gestern hat ein Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses gebrannt, am frühen Morgen kam dann der zweite Anruf. Der Carport eines 64-Jährigen steht in Flammen. Beide Brände konnten zügig gelöscht werden, die Polizei geht jetzt in beiden Fällen von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.