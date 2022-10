Gibt es in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg einen Feuerteufel? Kurz nach dem Brand am Montag, den 10.10 hat gestern Abend wieder eine Hecke gebrannt. Ungefähr zur selben Zeit hat bei einer Nachbarin in der Nähe eine Dekoschale mit Tannenzapfen Feuer gefangen. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter der 08121/9917-0.