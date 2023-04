In München sind zwei Eichhörnchen-Junge im Abflussrohr einer Regenrinne festgesteckt. Ein Mann hatte Mittwochmorgen die Rufe der beiden kleinen Tierchen gehört und die Feuerwehr gerufen. Die montierte kurzerhand einige Rohrteile ab und konnten die Eichhörnchen so in einer zweieinhalbstündigen Rettungsaktion befreien. Die Jungen sind nach ihrer Freilassung direkt abgezischt und auf einen naheliegenden Baum geklettert.