Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord empfiehlt sich beim Geldabheben den Bankautomaten genau anzuschauen. In Olching haben Betrüger das Kartenlesegerät manipuliert und versucht über eine Kamera noch die PIN-Eingabe abzufilmen. Auch in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde ein Geldautomat manipuliert. In beiden Fällen hatten die Betrüger aber wohl keinen Erfolg.