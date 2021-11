FFB: Verkehrsrowdy muss Führerschein abgeben

Führerschein weg und Anzeigen wegen Nötigung, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. So hat eine Autofahrt auf der A92 beim Flughafen für einen Münchner geendet. Der Mann hatte sich mit einem Autofahrer aus Fürstenfeldbruck wohl in die Haare bekommen und war so wütend, dass er den Brucker rechts auf dem Standstreifen überholte um dann fast bis zum Stillstand auszubremsen. Als der Mann auf Fürstenfeldbruck wieder vor ihm war, überholte der Münchner wieder rechts und krachte dann in den anderen Wagen beim Wiedereinscheren. Danach flüchtete der Münchner weiter Richtung Flughafen, die Polizei konnte ihn aber festnehmen. Verletzt wurde zum Glück niemand.