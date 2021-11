Film über Weiße Frau aus Ebersberger Forst

Die weiße Frau vom Ebersberger Forst inspiriert die Filmemacher. Nachdem vor einigen Jahren eine Serie rund um den Mythos gedreht wurde, folgt nun ein Kurzfilm. Der Legende nach war einst eine in weiß gekleidete Frau bei der Hubertuskapelle von einem Auto überfahren worden. Der Fahrer habe sie am Straßenrand liegen und sterben lassen. Seitdem würde der Geist der Frau immer wieder auftauchen, um ihren Mörder zu suchen. Und so verursache die Frau in Weiß jede Menge Unfälle. Der Filmemacher Klaus Bichlmeier hat nun mit Schauspielern einen Film gedreht, der diese Sage erzählt. Und die Premiere ist schon nächste Woche Mittwoch im Cineplex in Erding.