Filmreife Flucht über die Grenze nach Österreich

Österreichische Polizisten haben ein aus Bayern kommendes Auto nach einer filmreifen Flucht gestoppt. Die Polizei Bad Tölz hatte die Kollegen aus Österreich über den flüchtenden Fahrer mit Wiener Kennzeichen in Richtung der Staatsgrenze am Achenpass informiert. Das teilte die österreichische Polizei mit. Anhalteversuche der deutschen Polizei vereitelte der Fluchtfahrer in der Nacht auf Donnerstag demnach.

Wie die Polizei in München am Donnerstag mitteilte, sollte der Wagen für eine allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich Sauerlach im Landkreis München angehalten werden. Mit Erblicken der Beamten habe der 27-jährige Fahrer das Auto gewendet und beschleunigt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Mehrere Polizeistreifen fuhren dem Wagen hinterher und wurden dabei von einer Hubschrauberstaffel unterstützt.

Gegen 2.30 Uhr durchbrach das Auto eine Polizeisperre der Österreicher und kam etwa zehn Meter weiter zum Stehen. Nach einem Zusammenstoß mit einem Dienstfahrzeug der österreichischen Polizei, versuchten der Fahrer und seine vier Mitfahrer zu Fuß zu flüchten, konnten aber den Angaben zufolge mit Warnschüssen gestoppt werden.

Die fünf Männer kamen in Gewahrsam, ihr Motiv war zunächst noch unklar. Gegen den 27-Jährigen mit Wohnsitz in Österreich wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.