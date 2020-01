Finning: 9-Jährige mit Pfefferspray besprüht

In Finning im Landkreis Landsberg hat eine Frau einer 9-Jährigen Pfefferspray in die Augen gesprüht. Das Mädchen war gestern Nachmittag mit ihrem Hund unterwegs. Der bellte die Frau an und ging auf sie zu. Daraufhin sprühte die Frau dem Hund ins Gesicht. Dabei traf sie allerdings auch die 9-Jährige, die dadurch gerötete Augen bekam. Ob die Frau das Mädchen absichtlich traf ist unklar. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 50-60 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, rot-blonde Haare mit Pony. Sie trug eine auffällige Holzfällermütze und einen dunklen Parka. Hinweise bitte an die Polizei Dießen, Tel. 08807-92110.