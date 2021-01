Finning: Galerie am Gartenzaun

Es soll ein bisschen Abwechslung her beim Spazieren in Oberfinning – deswegen haben drei Künstler ihre Werke jetzt an ihren Gartenzaun gehangen. Schließlich sind Museen und Galerien weiterhin nicht geöffnet. Mit den Fotografien und Linoldrucken wolle man den Spaziergängern jetzt einfach etwas Freude machen und Abwechslung bieten. Zudem komme man auch mit den Menschen ins Gespräch, so die Künstler. Natürlich corona-konform über den Gartenzaun hinweg. Zu sehen gibt’s die Zaungalerie an der Ecke Kreuzberg/Uferweg.