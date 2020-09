Finning hat jetzt First-Responder

First-Responder sind ehrenamtliche Helfer, die zu einer Notsituation gerufen werden und erste Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst da ist. Hier in Finning gibt es jetzt auch so einen Dienst. Geplant sind Einsatzbereitschaften von 18 bis 6 Uhr in der früh unter der Woche. Am Wochenende sollen die Ehrenamtler sogar rund um die Uhr bereit sein. Aber – dafür brauchen sie noch einen Einsatzwagen. Weil die Gemeinde aber nichts dazu geben kann, hoffen die First-Responder auf Spenden und viele Mitglieder.

Alle Infos findet ihr hier:

https://www.first-responder-finning.de/