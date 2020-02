Finning: TSV startet Typisierungsaktion

Zusammenhalt ist wichtig! Das weiß jeder, der sich in einem Verein engagiert. Der TSV Finning möchte den Zusammenhalt aber auch außerhalb des Sports zeigen. Darum organisiert er am Sonntag in der Turnhalle hier in Finning eine große Typisierungsaktion. Denn jeder Stammzellenspender bedeute neue Hoffnung für einen Blutkrebspatienten, sagt der TSV. Und für jeden, der sich registrieren lässt, gibt es auch ein paar Weißwürschte, eine Brezn und etwas zu trinken. Die Typisierungsaktion geht von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Um die Organisation zu erleichtern, bittet der TSV bei der Facebookveranstaltung zuzusagen – einen Link dazu findet Ihr hier.