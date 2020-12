Fleetwood Mac’s Dreams wieder angesagt

Es läuft für die Musiker von Fleetwood Mac – dank der Social Media Plattform TikTok. Da ging im September ein Video viral, auf dem der alte Klassiker „Dreams“ von der Band zu hören ist. Danach fingen so viele junge Leute an, den Song zu streamen, dass er wieder in die Charts einstieg. Und jetzt nimmt sich Star DJ David Guetta der Sache sogar an. Er bringt nun extra einen eigenen Remix von Dreams auf den Markt. Fleetwood Mac kann das Recht sein, weil auch bei jedem Klick für diesen Song dann bei ihnen die Kasse klingeln wird.