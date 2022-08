Fliegerbombe in Geretsried gefunden

Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Geretsried im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen ist am Morgen eine amerikanische 150 Pfund Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Polizei hat angeordnet, dass alle Anwohner in einem 300 Meter Radius das Gebiet verlassen müssen. Das betrifft wohl rund 1800 Menschen. Aktuell laufen die Evakuierungsmaßnahmen. Es ist eine Sammelstelle im Ratsstubensaal beim Rathaus eingerichtet worden. Der Kampfmittelräumdienst prüft nun, ob und wie die Bombe entschärft werden kann.