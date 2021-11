Schon wieder eine Fliegerbombe in München. Diesmal ist ein 200 Kilo schwerer Sprengsatz auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne in Freimann entdeckt worden. Laut Feuerwehr geht aber aktuell keine Gefahr von der Bombe aus, deswegen wird sie erst morgen früh entschärft. Die wenigen Menschen, die von der Evakuierung im Umkreis von 500 Metern betroffen sind, haben also bis morgen früh sieben Uhr Zeit, ihre Wohnungen zu verlassen.