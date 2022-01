Flüchtlingshilfe Erding sucht ein neues Lager

Die Flüchtlingshilfe hier in Erding hat ein Problem. Und das ist nicht die mangelnde Spendenbereitschaft, im Gegenteil: Auf mehr als 500 Quadratmetern sind im Lager im Erdinger Fliegerhorst gespendete Kleider, Kuscheltiere oder Spielzeuge gelagert. Nur: Der Fliegerhorst soll in absehbarer Zeit abgerissen werden und Platz machen für ein neues Stadtviertel. Und bisher darf der Verein sein Lager dort mietfrei nutzen, deshalb ist die Flüchtlingshilfe jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Wer ein geeignetes Lager kennt, soll sich bitte bei der Flüchtlingshilfe melden, entweder per E-Mail an info@fluechtlingshilfe-erding.org oder unter 0173 / 721 38 17 melden.