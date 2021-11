Dreistigkeit siegt, das hat sich wohl ein Fahrgast gedacht, der sein Taxi am Flughafen nicht zahlen wollte. Der gerufenen Polizei gegenüber hat der Mann gesagt, er habe auch überhaupt kein Geld. Nachdem er seine Personalien angegeben hatte, wollte er sich aber vor den Augen der Polizisten direkt in das nächste Taxi setzen, was die Beamten verhindert haben. Gegen ihn wird jetzt wegen Betrugs ermittelt.