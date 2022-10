Flughafen: Express-Schlange durch die Security

Entspannt in den Urlaub starten, das scheitert hier am Flughafen oft schon an der Schlange für die Sicherheitskontrolle. Zur Hauptsaison steht man hier gerne mal eine Stunde. Der Flughafen will das jetzt ändern und startet jetzt ein neues Reservierungssystem. Ab sofort kann man sich kostenlos ein 30-Minuten-Zeitfenster in der sogenannten “Express-Queue”, also Express-Schlange reservieren. 60 Tage lang testet der Flughafen das System in den Bereichen B und C im Terminal 1. Reservieren könnt ihr hier.