Flughafen: Fluggastzahlen erholen sich wieder

Rollende Koffer, offene Gates – hier am Flughafen ist mittlerweile wieder richtig Betrieb. Nach den doch dramatischen Rückgängen im Corona-Winter ist die Nachfrage wieder höher – 1,8 Millionen Passagiere waren es bereits im August. 170 Flugziele werden nun wieder von München aus angesteuert, im Vergleich zu den Zeiten vor Corona sind das immerhin 80 Prozent. Der Flughafen kann also etwas Aufatmen. Und in Sachen Mobilität will man hier auch ans Klima denken: Kurzstreckenflüge wie etwa nach Salzburg soll es in Zukunft wohl nicht mehr geben. Dafür soll die Bahn genommen werden.