Letzter Schultag heute Morgen für die Schüler hier in Oberbayern, dann geht es in die Herbstferien. Und die Reiselust nimmt zu. Das zeigen auch die Zahlen vom Münchner Flughafen: Insgesamt sechstausend Urlaubsmaschinen sollen kommende Woche im Erdinger Moos starten und landen. Das sind immerhin wieder doppelt so viele wie letztes Jahr. Am ehesten fliegen die Deutschen im Urlaub nach Spanien, aber auch Italien und Frankreich sind ganz oben auf der Liste.