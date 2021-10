Flughafen: Langsame Erholung vom Corona-Absturz

Menschenleere Terminals, keine Schlangen an den Gates und bei der Security – was in der Corona-Pandemie für die wenigen Fluggäste eigentlich sehr angenehm war, hat den Münchner Flughafen hart getroffen. Allein im ersten dreiviertel Jahr 2020 waren es mehr als 25 Millionen Passagiere weniger als im Jahr davor. Aber inzwischen hat der Flughafen wieder Wind unter den Flügeln: Im Juni und Juli haben sich im Vergleich zu 2020 die Fluggastzahlen heuer verdoppelt. Auch wenn es immer noch deutlich weniger waren als vor der Pandemie – der Flughafen hofft, dass sich der Trend fortsetzt.