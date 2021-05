Die positive Corona-Lage haucht auch dem Münchner Flughafen endlich wieder mehr Leben ein. In den Pfingstferien sind insgesamt 4700 Starts und Landungen geplant – knappe 23 Prozent mehr als noch in den Osterferien. Die Zahlen von vor Corona erreicht man aber bisher noch lang nicht – 2019 hatte es in den Pfingstferien mehr als 19 000 Flüge gegeben. Geflogen wird dann vor allem nach Spanien und Griechenland