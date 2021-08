Eine Schatzsuche im Besucherpark oder eine Rundfahrt über das Flughafenvorfeld. Auch der Münchner Flughafen im Erdinger Moos macht mit beim Wiesn-Ersatzprogramm „Sommer in der Stadt“. Von heute an bis Sonntag können junge Nachwuchspiloten ihre fliegerischen Fähigkeiten beim „Mini-Airport“ unter Beweis stellen oder bei der Schatzsuche auf dem Spielplatz im Besucherpark Gutscheine für den Souvenir-Shop gewinnen. Infos zum Programm am Münchner Flughafen findet ihr hier.