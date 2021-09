Ein Nickerchen war wohl der Grund für einen ziemlich heftigen Streit zwischen zwei Taxifahrern am Dienstag am Münchner Flughafen. Einer der Taxler war in seinem Fahrzeug eingenickt. Das hat dem dahinterstehenden Kollegen nicht gefallen und es ist zum Streit gekommen. Aus einem Wortgefecht ist schnell eine Prügelei geworden, einer der beiden musste sogar mit Schmerzen im Kiefer ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei.