Flughafen: Widerstand gegen geplante Event-Arena

Es soll eine riesige Halle für Konzerts und Events werden. Und entstehen soll die Event-Arena auf einem großen Grundstück hier am Münchner Flughafen. Doch aus der Landeshauptstadt regt sich jetzt Widerstand gegen das Projekt eines Freisinger Investors. Denn die Stadt findet das gar nicht gut, dass große Events vielleicht künftig am Flughafen stattfinden könnten und damit im Landkreis Freising. Das könnten die Münchner nämlich bei den Steuereinnahmen bemerken. Die CSU-Fraktion im Stadtrat hat sich jetzt offiziell per Antrag gegen die Event-Arena am Flughafen ausgesprochen. Die Stadt sitzt nämlich bei der Flughafen München GmbH im Aufsichtsrat und dort soll sie jetzt nach dem Willen der CSU gegen das Projekt stimmen.