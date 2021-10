Als Tischdekoration getarnt, hat der Zoll am Münchner Flughafen insgesamt 1,2 Tonnen der Droge Khat beschlagnahmt. Die Blätter und Zweigspitzen mit berauschender Wirkung sind in Deutschland verboten. Das sei die größte sichergestellte Menge an Khat seit Bestehen des Münchner Flughafens, so der Zoll. Die Sendung ist aus Dubai gekommen und war auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Gegen Sender und Empfänger wird nun ermittelt.