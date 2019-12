Fondue mal anders

Was gibt’s an Silvester zu Essen? Bei vielen lautet die Antwort: Fondue! Klassisch ist natürlich das Fleischfondue, in den verschiedene Fleischsorten in Öl oder Gemüsebrühe getaucht werden oder etwa das Käsefondue, bei dem Käse geschmolzen und mit Weißwein vermischt wird und in das anschließend Weißbrotwürfel gedippt werden. Wenn Ihr dieses Jahr aber mal neue Wege beim Fondue gehen möchtet, haben wir hier für Euch mal die coolsten Variationen zusammengestellt.

Orientalisches Fondue

Beim orientalischen Fondue werden Fleisch, Fisch aber auch Falafel in Öl, Geflügelfond oder auch einer Kurkuma-Gemüsebrühe zubereitet. Beim Fisch eignet sich vor allem festes Fleisch, wie zum Beispiel Lachs, Zander oder Rotbarben. Auch Meeresfrüchte wie Garnelen und Muscheln machen sich gut im Fondue.

Alternatives Käsefondue

Das Käsefondue gibt es auch aus dem Ofen mit einem Blätterteigdeckel überbacken, unter dem dann der Käse brodelt. Eine weitere Variation hiervon ist aber auch das Tomaten-Käsefondue. Dabei kommen zu dem geschmolzenen Käse noch passierte Tomaten. Hinzu kommt, dass diese Variante auch noch kalorienarmer ist.

Asia-Fondue

Wer asiatisches Essen liebt, sollte das Asia-Fondue ausprobieren. Dabei taucht ihr Fleisch, Garnelen und Gemüse, wie Shiitake-Pilze oder Pak Choi, in eine kochende Kokosbrühe. Das i-Tüpfelchen sind natürlich noch passende asiatische Soßen dazu.

Winzer Fondue

Auch das Winzerfondue ist einen Versuch wert. Bei dieser Variation werden die Zutaten in eine Geflügelbrühe mit Wein oder puren kochenden Wein gehalten. Ansonsten funktioniert diese Variante genau wie ein normales Fondue.

Bierfondue

Etwas außergewöhnlicher ist dann aber doch das Bierfondue. Funktioniert genauso wie ein gewöhnliches Käsefondue, nur dass der Käse nicht mit Wein, sondern mit Bier aufgegossen wird. Auch hier werden wie beim herkömmlichen Käsefondue Weißbrotwürfel eingetaucht. Und das Fondue schmeckt auch Nicht-Bier-Trinkern hervorragend.

Prosecco-Fondue

Ebenfalls sehr kurios ist das Prosecco-Fondue nach italienischer Art. Dabei wird zuerst der Käse geschmolzen und mit Prosecco vermischt. Anschließend werden noch Limoncello, Tomatenwürfel und Limettensaft untergerührt. Für die alkoholfreie Variante könnt ihr auch Apfelsaft oder alkoholfreien Apfelwein verwenden.

Und wer nach dem Fondue noch eine Nachspeise will, kann sich gleich noch ein Schokofondue mit geschmolzener Schokolade machen. Egal ob Obst, Kekse, Nüsse oder Marshmallows, hier sind Eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt.