Foo Fighters, Kate Bush & Tina Turner für Rock & Roll Hall of Fame nominiert

Die Foo Fighters, 80s Popsängerin Kate Bush, Rapper Jay-Z oder Sängerin Tina Turner – sie alle können sich Hoffnungen machen in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Die hat jetzt die Nominiertenliste für dieses Jahr veröffentlicht und die liest sich natürlich wie die Creme de la Creme des Musikgeschäfts. Das findet auch der Vorsitzende John Sykes – die Künstler würden die Vielfalt der Musik widerspiegeln, die die Rock & Roll Hall of Fame feiere. Im Mai wird dann entschieden, welche Künstler auch aufgenommen werden.

Die Liste der Nominierten seht Ihr hier: