Football Village und Fan Zone zur EM 2020 in München

München ist einer von zwölf EM-Spielorten der UEFA EURO 2020, vier Spiele werden in der Fußball Arena München ausgetragen. Doch für die Fans ist das nicht alles: An allen EM-Spieltagen gibt es ein riesiges Public Viewing im Olympiapark aller 51 Spiele und tolle Aktionen in der Fan Zone und dem Football Village.

Das DFB-Team wird in der Fußball Arena München alle drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft bestreiten. Zudem findet hier ein EM-Viertelfinale statt.

16. Juni, 21.00 Uhr: Frankreich – Deutschland

20. Juni, 18.00 Uhr: Portugal – Deutschland

24. Juni, 21.00 Uhr: Deutschlands dritter Gruppengegner wird erst nach den Qualifikations-Play-Offs am 31.3. feststehen.

3. Juli, 21.00 Uhr: Viertelfinale (Sieger Achtelfinale Bilbao – Sieger Achtelfinale London)