Ferienworkshop: Foto-Kampagne für junge Erwachsene aus Freising

Was bewegt junge Menschen hier in Freising? Diese Frage soll jetzt mit einer Fotokampagne beantwortet werden. In einem Ferienworkshop der Stadtbibliothek können Jugendliche und junge Erwachsene ihre Themen in den Mittelpunkt stellen. Nicht nur Alltagsfragen oder Sorgen der jungen Freisinger sollen dabei zur Sprache kommen, sondern auch ihre Wünsche und Hoffnungen. Die nötige Technik dafür wird gestellt. Der Workshop findet nächste Woche statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden geht schon jetzt, per Telefon: 08161 / 544 4210 oder per Mail an stadtbibliothek@freising.de.