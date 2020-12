Fotografen verkaufen Porträts von Musikern

Wer braucht noch ein Weihnachtsgeschenk und möchte dabei direkt etwas Gutes für die Veranstaltungsbranche tun? Zahlreiche Fotografen bieten aktuell atemberaubende Porträts unserer Lieblingskünstler zum Verkauf an, um die Branche zu unterstützen. Die Bilder zeigen Prince, Queen oder Alice Cooper live in Aktion und hautnah. Die Einnahmen fließen dann an die Leute, die bei Konzerten hinter den Kulissen arbeiten und die unter der Corona-Pandemie besonders leiden – also Veranstalter, Licht- und Tontechniker oder Bühnenbauer. Die Porträts kommen zwar aus Großbritannien – wir können sie aber problemlos zu uns nach Deutschland bestellen.

Hier gehts zu den Prints.