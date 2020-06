In Freising hat eine Frau einen Busfahrer so stark beleidigt, dass sie jetzt ein Strafverfahren am Hals hat. Die 23-Jährige wollte einfach nicht akzeptieren, dass der Fahrer sie nur an einer offiziellen Haltestelle rauslässt. Eine Stelle zwischen zwei Haltestellen wäre für sie wohl günstiger gewesen.