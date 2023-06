Kostengünstig, dafür unbequem mit dem Zug nach München. Am Mittwoch ist bei der Münchner Polizei ein Notruf eingegangen. Erst hieß es: Starke Rauchentwicklung in einem Güterzug. Beim Eintreffen in Karlsfeld hat die Polizei aber keinen Rauch gesehen. Stattdessen aber 2 Frauen, die sich direkt unter dem geladenen Anhänger des Zuges versteckt hatten. Sie hatten eine ungemütliche Elf-Stunden-Fahrt von Bremen nach München hinter sich.