Freedom Day „light“ am 20. März kommt

Die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung haben gemeinsam einen dreistufigen Lockerungsplan für die Coronamaßnahmen beschlossen. Grund dafür ist, dass laut Experten der Scheitel der Omikron-Welle bereits überschritten ist.

In der ersten Phase sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte aufgehoben werden. Ungeimpfte dürfen sich bis zum 19. März aber weiterhin nur mit dem eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen, Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen. Außerdem soll deutschlandweit die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben werden. In Bayern hatte ein Gericht die Regel bereits gekippt gehabt, weil die bayerische Verordnung nicht spezifisch genug war, was Läden des täglichen Bedarfs sind.

In Stufe 2 gilt dann ab dem 4. März in Gastronomie und Hotels wieder 3G. Klubs und Discotheken dürfen dann wieder mit 2G-Plus Regelung öffnen. Bei Großveranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen sollen ab dann wieder mehr Zuschauer erlaubt sein. In Innenräumen eine Auslastung von bis zu 60 Prozent (maximal 6.000 Zuschauer) und im Freien bis zu 75 Prozent Auslastung mit maximal 25.000 Menschen.

Stufe 3 ist dann der sogenannten Freedom Day. Am 20. März sollen alle tiefgreifende Regeln wegfallen. Aber es bleiben sogenannte „Basisschutzmaßnahmen“ wie Maskenpflicht und Abstandhalten.

Die Lockerungen gelten vorbehaltlich, dass sich die Lage in den Krankenhäusern nicht doch noch verschlechtert, oder eine neue Coronamutation das Infektionsgeschehen übernimmt. Die Impfpflicht für den medizinischen Bereich soll kommen, allerdings bekräftigte die Bund-Länder-Runde, dass die Gesundheitsämter die Maßnahmen dafür so gestalten dürfen, dass es wegen der Impfpflicht nicht zu Personalengpässen in Kliniken und Arztpraxen kommt. Bundeskanzler Scholz betonte zudem, dass er weiterhin eine allgemeine Impfpflicht einführen möchte.