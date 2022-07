Freie Plätze bei Legobautagen Germering

Eine Stadt, komplett aus Lego bauen – das ist der Traum von vielen Kindern und hier in Germering wird dieser Traum Wirklichkeit. In den Sommerferien können die Kids in der Freien evangelischen Gemeinde wieder 3 Tage lang (vom 09. August – 11. August 2022, Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr) bauen was das Zeug hält. Egal ob Fahrzeuge, Gebäude und Parks – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zum Bauen bekommen die Kinder dann mehrere hundert Kilo Legosteine. Mitmachen können alle Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und elf Jahren – pro Kind kostet die Aktion die 3 Tage lang 10 Euro. Anmelden könnt Ihr sie noch immer auf der Homepage des Germeringer Ferienprogramms.