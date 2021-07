Großer Schreck in Freising – dort ist am Wochenende ein 18-Jähriger in eine Menschengruppe gefahren. Er war mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Westtangentenbrücke gefahren, wo zahlreiche Jugendliche feierten. Die konnten zum Glück zur Seite springen – ein Jugendlicher sei am Fuß verletzt worden. Der 18-Jährige gab an auf der Flucht gewesen zu sein – er und seine drei Beifahrer wurden festgenommen.