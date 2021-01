Autofahrer in Freising aufgepasst – ab morgen beginnt die zweite Bauphase für den Kreisel zur Anbindung an die neue Westtangente. Dafür wird der Weihenstephaner Ring und die Griesfeldstraße vorerst gesperrt. Dafür ist die Thalhauser Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Kreuzung bei der Westtangente wird zu einem fünfarmigen Kreisverkehr umgebaut.