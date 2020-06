Es geht zwar meistens gut, aber wenn nicht, endet es Böse. Ein Vater hat in Freising gestern seine 5 Jahre alte Tochter auf dem Rahmen seines Fahrrads sitzen gelassen. Während der Fahrt geriet ein Fuß der Kleinen in die Speichen und beide stürzten. Das Kind wurde dabei so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus musste.