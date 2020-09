Freising: Abgeschleppte Fahrräder können abgeholt werden

Während der Semesterferien und Haupturlaubszeit wurde ja auf der Regionalbus-Seite des Freisinger Bahnhofs eine moderne Doppelstock-Fahrradparkanlage gebaut. 874 Radl können da jetzt abgestellt werden – also doppelt so viele wie davor. Obwohl schon früh auf die Arbeiten hingewiesen wurde, mussten an den alten Ständern noch einige Fahrräder weggeräumt werden. Und einige davon wurden immer noch nicht abgeholt. Sie stehen am Bauhof in Tuching. Abgefragt werden vor Ort Informationen wie Rahmennummern, besondere Merkmale oder auch der Code des Zahlenschlosses.